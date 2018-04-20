Минфин США: Трамп доволен эффектом санкций против РФ

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результаты амриканских санкций против российских олигархов оправдали ожидания администрации Дональда Трампа, пишет пишет Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

В интервью на телеканале Fox Business Мнучин сказал, что санкции против магнатов, близких к российскому правительству, имеют "необходимое воздействие".

При этом он не исключил дополнительных финансовых ударов, заявив, что администрация не боится и будет использовать эти инструменты.

Санкции, введенные 6 апреля, среди прочих, касались Олега Дерипаски, основателя и основного акционера российской группы компаний En + Group Plc. Акции, входящей в нее алюминиевой компании "Русал", снизились до исторического минимума.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов.

Рубль упал на 8,3% с тех пор, как были наложены штрафы меры.

Мнучин уточнил, что администрация Трампа не ввела санкции против России, о которых в воскресенье заявила посол США в ООН Никки Хейли, потому, что после ее выступления стратегия изменилась.

Он уточнил, что стратегия обсуждалась в Совете национальной безопасности уж после того, как Хейли сделала заявление.

"Это была текущая ситуация, решение изменилось. Есть засекреченные решения. Я не готов рассказывать все это", - сказал Мнучин.