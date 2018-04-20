Пентагон считает российскую систему ПВО в Сирии неефективной

По итогам ракетного удара, произведенного США, Францией и Великобританией на прошлой неделе, российские системы противовоздушной обороны, расположенные в Сирии, оказались абсолютно неэффективными и никак не помешали операции коалиционных сил.

Такую оценку озвучила в четверг во время брифинга в Пентагоне пресс-секретарь ведомства Дана Уайт.

"После нашей операции Россия ложно заявила, что системы ПВО Сирии сбили значительное количество ракет, в то время как мы де-факто поразили все наши цели", - отметила представитель американского оборонного ведомства.

Она подчеркнула, что почти все противоракеты класса "земля-воздух" были запущены сирийскими силами "после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель".

Кроме того, пресс-секретарь Пентагона обратила внимание, что через два дня после удара сирийские противовоздушные силы, оснащенные российскими системами, ошибочно выпустили шесть ракет, которые не были нацелены на один объект.

"Комплексы противоракетной обороны, произведенные в России, оказались совершенно неэффективными. Россия и режим (Асада – ред.) продемонстрировали неэффективность своих систем через два дня после этого, когда эти системы применялись случайно", - отметила официальный представитель Министерства обороны США.

Как известно, в ночь на 14 апреля Великобритания, США и Франция нанесли высокоточные ракетные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием. Главными целями коалиции стали научно-исследовательский центр в Дамаске и два склада химического оружия в провинции Хомс.

Россия заявила, что силы противоракетной обороны, развернутые в Сирии, сбили десятки ракет, выпущенных коалицией.

"Ни одна из ракет, примененных в этой миссии, не была успешно поражена сирийскими ПВО, и нет признаков того, что были задействованы российские системы ПВО", - отметили в Европейском командовании США.