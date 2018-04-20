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Болтон сообщил послу РФ условия для улучшения отношений с США

Джон Болтон
08:09 Сегодня Телеграф
www.pravda.com.ua

Новости мира: Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон заявил, Россия должна решить созданные ею проблемы, если стремится улучшить отношения между странами.

Улучшение отношений между США и РФ зависит от решения созданных ею проблем. Об этом советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил послу России Анатолию Антонову, пишет Reuters.

Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с утверждениями о вмешательстве в выборы в 2016 году в США и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании".

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В заявлении Болтона также говорится, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней гражданской войны Москва оказывает военную поддержку правительству Дамаска.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.

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Все по теме:

Новости мира, Джон Болтон, Советник СШа по нацбезопасности, США и РФ, Улучшение отношений.
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