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Путин не попал в топ-100 журнала Тайм

Владимир Путин
17:06 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Президента России обошли при составлении списка самых влиятельных людей мира по версии журнала Тайм.

В списке 100 наиболее влиятельных людей мира, составленном журналом Time, впервые за долгое время нет президента России Владимира Путина. Как передает Радио Свобода, список традиционно разделен на несколько категорий: "лидеры", "кумиры", "артисты", "титаны", "новаторы". В предыдущие годы Путин входил в этот список в категории "лидеров", в которую включаются политики, общественные деятели и крупные бизнесмены.

В этом году в нее, например, включены президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, китайский лидер Си Цзиньпинь, специальный прокурор, расследующий российское вмешательство в выборы в США Роберт Мюллер, британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл, саудовский наследный принц Мохаммед. В списке топ-100 по версии Time в этом году нет ни одного россиянина. В апрельском номере журнала Time поместил на свою обложку В. Путина в деловом костюме с короной на голове с надписью "восходящий царь".

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Все по теме:

Новости мира, TIME, Владимир Путин, Список, Тайм, ТОП-100.
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