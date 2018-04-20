Демократы в США подали в суд на РФ, команду Трампа и WikiLeaks

Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный иск в суд в отношении правительства России, предвыборной команды президента США Дональда Трампа и организации WikiLeaks, сообщает в пятницу газета "Вашингтон пост".

Иск был подан в окружной суд Манхэттена. В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании Д.Трампа вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Д.Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

"В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демократической партии США Томас Перес.

"Истцы требуют миллионы долларов в качестве компенсации", - отмечает газета, не уточняя сумму. Эти деньги им требуются для того, чтобы возместить ущерб, понесенный, по данным Демпартии, от хакерских атак.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности ко взлому Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер проводит в стране расследование о вероятном вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.