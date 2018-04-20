В Госдепе считают КНДР, РФ, Иран и Китай "морально слабыми" странами

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает Китай, Россию, Иран и Северную Корею "морально слабыми" странами, где ежедневно нарушаются права человека.

Как сообщает AFP, об этом заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

"Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в своих государственных границах, и в связи с этим являются силами нестабильности", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, в новой стратегии национальной безопасности США указано, что коррумпированная и слабая власть угрожает глобальной стабильности и интересам США.

"Некоторые правительства не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не хотят этого", - добавил он.