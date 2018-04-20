Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Украинцам отменили визы на посещение китайской провинции Хайнань
Новости: Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Оштрафованы участники торгов на закупку товаров для "Укрпочты"
Новости: СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"
Новости: "Золота Дзиґа": полный список победителей
"Золота Дзиґа": полный список победителей
X

В Госдепе считают КНДР, РФ, Иран и Китай "морально слабыми" странами

Госдеп США
21:27 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Госдепе США назвали Китай и Россию главными нарушителями прав человека, от чего являются силами нестабильности.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает Китай, Россию, Иран и Северную Корею "морально слабыми" странами, где ежедневно нарушаются права человека.

Как сообщает AFP, об этом заявил исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан.

"Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в своих государственных границах, и в связи с этим являются силами нестабильности", - сказал он.

По словам представителя Госдепа, в новой стратегии национальной безопасности США указано, что коррумпированная и слабая власть угрожает глобальной стабильности и интересам США.

"Некоторые правительства не могут поддерживать безопасность и удовлетворять основные потребности своих граждан, в то время как другие просто не хотят этого", - добавил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Госдеп США, Джон Салливан, Иран, Китай, КНДР, Россия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Болтон сообщил послу РФ условия для улучшения отношений с США Пентагон считает российскую систему ПВО в Сирии неефективной Минфин США: Трамп доволен эффектом санкций против РФ

Последние новости

"Антироссийскую группу" создали в парламенте Британии 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
Сегодня читают
01 Прогноз погоды на 21-22 апреля: в Украине местами пройдут дожди
02 Диета, которая считается одной из самых полезных в мире
03 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
04 Парубий рассказал о "тяжелой дискуссии" насчет Антикоррупционного суда
05 Оппоблок направил патриарху Варфоломею I послание
Новости сегодня
22:00 Модные пенсионеры Чайнатауна Сан-Франциско (Фото)
22:00 Стала известна дата релиза смартфона OnePlus 6 (Видео)
21:56 Для форварда "Ромы" сезон закончен
21:30 Золота Дзига 2018: "DZIDZIO Контрабас" стал лучшим фильмом года по мнению зрителей
21:21 В Одессе поезд сбил мужчину
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0