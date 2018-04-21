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Сенатор США призвал Госдеп внести Россию в список стран-спонсоров терроризма

Госдеп США
01:56 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Сенатор-республиканец Кори Гарднер отметил, что Россия вторглась к своим соседям - в Грузию и Украину, она поддерживает преступный режим Башара аль-Асада.

Сенатор-республиканец Кори Гарднер призвал Государственный департамент США внести Россию в перечень государств-спонсоров терроризма наряду с его союзниками – Ираном и Сирией.

Об этом говорится в статье сенатора для The New York Times, передает Голос Америки. "Россия вторглась к своим соседям - в Грузию и Украину, она поддерживает преступный режим Башара аль-Асада и врагов США в Афганистане, и проводит активную информационную кампанию против демократий Запада, включая за вмешательство в выборы в США в 2016 году", - пишет сенатор.

"Несмотря на введение беспрецедентных санкций против России администрацией Трампа и Конгрессом в течение прошлого года, президент Путин, как представляется, имеет более мощное намерение нанести тяжкий вред международному миру и стабильности", - считает Гарднер. Среди примеров нарушения Россией международного порядка, сенатор подчеркнул агрессию России в Украине.

"Российской незаконной и аморальной войне против Украины не видно конца. После аннексии Крыма Россией в 2014 году и последующей поддержки контролируемого Россией режима на Донбассе, международное сообщество не смогло адекватно ответить на продолжение российской агрессии - а там есть ужасная цена. Более 10 000 украинцев погибло в войне, более 1,7 млн было перемещено. 17 июля 2014 года контролируемые Россией силы сбили гражданский самолет, убив 298 на борту, включая одного американца", - пишет политик.

Еще одна красная линия, которую пересек Путин - это нападение в Солсбери. "Организация по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) объявила, что Кремль пересек еще одну линию, нарушение которой раньше нельзя было даже представить, - отмечает политик. ОЗХО подтвердила выводы британского правительства, что российский военный нервно-паралитический газ, определенный британскими властями как "Новичок", был использован, чтобы отравить бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочку в английском городе Солсбери.

Россия отвергает обвинения. Но доказательства являются неопровержимыми. И таким является и значение нападения: Россия теперь официально ответственна за нападение с использованием химического оружия против страны-члена НАТО на ее земле – откровенное нарушение суверенитета нашего ближайшего союзника.

Она требует серьезного ответа США", - подчеркивает сенатор.

Деятельность России в Сирии, по мнению сенатора, является еще одной причиной для включения РФ в список государств-террористов. Асад "держится у власти, потому что Кремль оказывает ему значительную дипломатическую, военную и экономическую поддержку. Есть свидетельства того, что Россия играет по обе стороны конфликта в Сирии – защищая преступный режим Асада и поддерживая радикальных повстанцев против него".

Сенатор ссылается на сообщения украинских новостей о том, что Россия оказывала существенную поддержку "Исламскому государству". Согласно этим сообщениям, "Исламское государство" теперь насчитывает тысячи русскоязычных джихадистов.

"Поэтому я планирую внести законопроект, который будет указывать Государственному департаменту принять решение в течение 90 дней о том, соответствует ли Российская Федерация критериям для внесения в перечень спонсоров терроризма", - заявляет сенатор.

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Новости мира, Госдеп США, Новости мира, Политика, Россия, РФ, США, Украина.
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