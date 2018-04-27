Крушение медицинского вертолета в США: Три человека погибло

В США в штате Висконсин в результате крушения вертолета медицинской службы погибло трое человек.

Об этом сообщает AP со ссылкой на местное правительство.

"Власти северного штата Висконсин заявляет, что трое людей, что погибли во время крушения медицинского вертолета, являлись членами летного экипажа", - говорится в сообщении.

На борту воздушного судна не было ни одного пациента.

Как отмечается, вертолет принадлежал компании Ascension Wisconsin Spirit, занимающаяся воздушной и наземной медицинской эвакуацией. Пока что остается неизвестным, были ли погибшие сотрудниками компании.

Сообщается, что связь с вертолетом пропала в четверг, 26 апреля. Поисково-спасательные группы добрались до места катастрофы утром 27 апреля. Обломки вертолета удалось найти возле города Хазелхерст в 241 км к северо-западу от Грин-Бей.