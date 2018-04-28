Трамп отказался отвечать на вопрос о применении силы против Ирана

Американский президент Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, будут ли США применять военную силу против Ирана для сдерживания его ядерных амбиций в случае разрыва Иранского ядерного соглашения.

С соответствующим заявлением он выступил во время совместной с канцлером Германии пресс-конференции в Белом доме.

"Я не буду говорить о том, буду ли применять военную силу. Это вещи, о которых говорить недопустимо. Но могу сказать, они (в Иране – ред.) не будут производить ядерное оружие", - заявил американский лидер.

"Мы должны быть уверены, что этот смертоносный режим не сможет даже приблизиться к ядерному оружию и что Иран прекратит свое распространение опасных ракет и поддержку терроризма", - заявил глава Белого дома.

Напомним, нынешний президент США продолжает критиковать Иранское ядерное соглашение (JCPOA), достигнутое в 2015 году, которое ограничивает Тегеран в производстве ядерного топлива для военных целей, по крайней мере до 2025 года. До 12 мая он должен принять решение о том, продолжают ли Соединенные Штаты свое участие в JCPOA на следующий срок.

Соглашение заключено в формате P5+1 (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия), а также Евросоюз.