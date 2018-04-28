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Трамп о посольстве США в Иерусалиме: Оно будет очень красивым

Дональд Трамп
01:54 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп не исключил, что может принять участие в открытии американского посольства в Иерусалиме.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может направиться в Израиль на церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

"Я могу поехать. Я очень горд этим. Оно (посольство - ред.) будет красивым", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая.

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Новости мира, Дональд Трамп, Иерусалим, Израиль, Посольство США.
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