Трамп о посольстве США в Иерусалиме: Оно будет очень красивым

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что может направиться в Израиль на церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

"Я могу поехать. Я очень горд этим. Оно (посольство - ред.) будет красивым", - сказал Д.Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.

Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая.