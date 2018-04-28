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Трамп обсудил с лидерами Кореи и Японии встречу с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп
18:07 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Дональд Трамп обсудил с Абэ и Муном дату и место встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

 

"Провел длительный и конструктивный разговор с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с лидером Северной Кореи утверждаются. Также говорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о переговорах", - написал Трамп.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Новости мира, Встреча Трампа и Ким Чен Ына, Дональд Трамп, КНДР, США, Южная Корея, Япония.
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