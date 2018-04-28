Трамп обсудил с лидерами Кореи и Японии встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ возможную дату и место проведения встречи с лидером КНДР.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 апреля 2018 г.

"Провел длительный и конструктивный разговор с президентом Южной Кореи Муном. Все идет хорошо, время и место встречи с лидером Северной Кореи утверждаются. Также говорил с премьер-министром Японии Абэ, проинформировав его о переговорах", - написал Трамп.

Напомним, лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны.

Они встретились в пограничном пункте Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи.

Лидеры двух стран договорились наконец закончить войну, которая формально длилась почти 70 лет, и достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.