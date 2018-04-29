Глава Пентагона подтвердил твердое обязательство США защищать Южную Корею

Глава Пентагона Джеймс Мэттис провел разговор с министром национальной обороны Республики Корея Сон Ен Му, в ходе которого они обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщил в субботу американский телеканал Си-Би-Эс.

"Стороны подтвердили приверженность дипломатическому урегулированию, которое приведет к полной, достоверной, и бесповоротной денуклеаризацию (Корейского полуострова - ИФ), - приводит телеканал слова пресс-секретаря министерства обороны США Даны Уайт.

Дж.Мэттис также подтвердил "твердое обязательство США защищать своего союзника, используя весь спектр возможностей США".

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, в ходе которых обсуждалось в том числе и место проведения саммита США-КНДР.

"Только что имел долгий и очень продуктивный разговор с президентом Южной Кореи. Дела идут очень хорошо, обсуждали место и время проведения встречи с северокорейским лидером", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".