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США и КНДР определяют время и место возможной встречи

Дональд Трамп
06:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Лидеры КНДР и США ведут переговоры относительно даты и места проведения встречи.

Президент США Дональд Трамп сообщил в субботу, что проводит переговоры относительно определения времени, а также места встречи с северокорейским лидером.

Об этом он написал на своей твиттер-странице.

"Только что имел долгую и очень хорошую беседу с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, определяется время и место встречи с (руководством – ред.) Северной Кореи", - написал Трамп.

Он также сообщил, что пообщался с премьер-министром Японии Абэ, "чтобы сообщить ему о ходе переговоров".

Американский лидер провел беседы со своими союзниками в Сеуле и Токио на следующий день после саммита лидеров Южной Кореи и КНДР, который прошел в пятницу. Президент Трамп приветствовал сближение сторон и назвал встречу "исторической".

Напомним, сейчас американская администрация вместе с союзниками и партнерами работает над организацией возможной встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Предварительно планировалось, что она должна состояться в мае, позже было объявлено, что срок переносится на начало июня.

Основная цель переговоров, как ее формулируют в Вашингтоне, заключается в денуклеаризации Корейского полуострова.

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Новости мира, Азия, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, мир, Северная Корея, США, Ядерное оружие.
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