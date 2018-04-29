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Таможенная война: США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде

США
07:49 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Если ЕС и Канада не согласятся принять квоты, то США введет пошлину импорт металлов.

Власти Соединенных Штатов требуют от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.

Об этом сообщает канал "112 Украина" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — сказал министр торговли США Уилбур Росс.

Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая.

Отмечается, что если страны ЕС и Канада откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.

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Новости мира, ЕС, Канада, США, Таможенная война, Уилбур Росс.
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