https://telegraf.com.ua/files/2018/04/Cnp7xeRXEAE8YBh2-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4035966-tamozhennaya-voyna-ssha-vyidvinuli-ultimatum-es-i-kanade.html
Таможенная война: США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде
Новости мира: Если ЕС и Канада не согласятся принять квоты, то США введет пошлину импорт металлов.
Власти Соединенных Штатов требуют от стран Евросоюза и Канады согласиться на квоты на экспорт металлов в США.
Об этом сообщает канал "112 Украина" со ссылкой на Bloomberg.
"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — сказал министр торговли США Уилбур Росс.
Он также добавил, что они должны принять решение по данному вопросу до 1 мая.
Отмечается, что если страны ЕС и Канада откажутся принять квоты, США введут пошлины в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку на введение пошлин на сталь и алюминий для ряда стран.
Telegraf.com.ua