Исчез "дуб дружбы", который посадили Трамп и Макрон у Белого дома

Исчез "дуб дружбы", посаженный возле Белого дома президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Daili Mail.

На пропажу дерева обратили внимание журналисты - на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава. В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

Отметим, что дуб был привезен в США Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.