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Исчез "дуб дружбы", который посадили Трамп и Макрон у Белого дома

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон сажают дерево
16:08 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Возле Белого дома исчез "дуб дружбы", который посадили президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.

Исчез "дуб дружбы", посаженный возле Белого дома президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Daili Mail.

На пропажу дерева обратили внимание журналисты - на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава. В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.

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Отметим, что дуб был привезен в США Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.

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Новости мира, Дональд Трамп, Посадили президенты, Президент США, Президент Франции, Пропало дерево, Эммануэль Макрон.
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