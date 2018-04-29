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Исчез "дуб дружбы", который посадили Трамп и Макрон у Белого дома
Новости мира: Возле Белого дома исчез "дуб дружбы", который посадили президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон.
Исчез "дуб дружбы", посаженный возле Белого дома президентом США Дональдом Трампом и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Daili Mail.
На пропажу дерева обратили внимание журналисты - на месте, где должен находиться дуб, теперь растет обычная трава. В Белом доме пока не прокомментировали исчезновение дерева.
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Отметим, что дуб был привезен в США Макроном с севера Франции, из Белло Вуд, где во время Первой мировой погибли тысячи американских военнослужащих. Макрон отмечал, что это дерево станет напоминанием Вашингтону о тесной дружбе, которая связывает Францию и США.
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