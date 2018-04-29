Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости мира: Соединенные Штаты Америки выйдут из ядерного соглашения, если не будет достигнуто договоренностей с европейскими партнерами, которые исключают возможность владения Ираном ядерным оружием.
Соединенные Штаты выйдут из Иранского ядерного соглашения от 2015 года, заключенного предшественником президента Дональда Трампа, Бараком Обамой, если не будет достигнута договоренность в переговорах с европейскими партнерами, чтобы усовершенствовать соглашение таким образом, чтобы Исламская республика (Иран - ред.) никогда не имела ядерного оружия.
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в воскресенье в Эр-Рияде на пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделям аль-Джубейром, сообщает Reuters.
Как сообщалось, президент США Дональд Трамп продолжает критиковать Иранское ядерное соглашение (JCPOA), подписанное в 2015 году, которое ограничивает Тегеран в производстве ядерного топлива для военных целей минимум до 2025 года. До 12 мая он должен принять решение о том, продолжают ли Соединенные Штаты свое участие в JCPOA на следующий срок.