Госсекретарь США считает мирную денуклеаризацию КНДР обязанностью Америки

Соединенные Штаты обязаны добиться денуклеаризации Северной Кореи мирными средствами для обеспечения безопасности Америки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обязаны быть задействованы в дипломатическом процессе, чтобы попытаться найти пути мирного решения, необходимого для того, чтобы Америка не подвергалась риску со стороны Ким Чен Ына и его ракетного арсенала", - сказал дипломат в интервью телеканалу АВС.

Он отметил, что во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне он детально обсудил "механизм" денуклеаризации.

"Мы обсудили грандиозную сделку, касающуюся того, на что это должно быть похоже, каким должен быть этот полный, проверяемый, необратимый механизм", - отметил госсекретарь.

В ходе своего ближневосточного турне М.Помпео заявил журналистам: "Я уверен, что Ким Чен Ыну нужно нечто большее, чем просто лист бумаги".