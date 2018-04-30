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Госсекретарь США считает мирную денуклеаризацию КНДР обязанностью Америки

Майк Помпео
02:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал процесс денуклеаризации Северной Кореи.

Соединенные Штаты обязаны добиться денуклеаризации Северной Кореи мирными средствами для обеспечения безопасности Америки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы обязаны быть задействованы в дипломатическом процессе, чтобы попытаться найти пути мирного решения, необходимого для того, чтобы Америка не подвергалась риску со стороны Ким Чен Ына и его ракетного арсенала", - сказал дипломат в интервью телеканалу АВС.

Он отметил, что во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне он детально обсудил "механизм" денуклеаризации.

"Мы обсудили грандиозную сделку, касающуюся того, на что это должно быть похоже, каким должен быть этот полный, проверяемый, необратимый механизм", - отметил госсекретарь.

В ходе своего ближневосточного турне М.Помпео заявил журналистам: "Я уверен, что Ким Чен Ыну нужно нечто большее, чем просто лист бумаги".

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Все по теме:

Новости мира, Денуклеаризация КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Майк Помпео, Политика, Северная Корея, США.
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