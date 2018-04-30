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Глава американской дипломатии очертил цели США в Сирии

Майк Помпео
21:21 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Новый госсекретарь США Майк Помпео поделился планами по урегулированию сирийского вопроса.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что главные усилия Соединенных Штатов и союзников в урегулировании сирийского вопроса направлены на то, чтобы установить мир в этой стране и не допустить появления там новых террористических группировок.

Такую позицию он выразил в понедельник во время пресс-конференции в столице Королевства Иордании Аммане, сообщает корреспондент в США.

"Мы должны не допустить, чтобы Сирия снова стала безопасным убежищем для ИГИЛ или для любых других террористических группировок", - цитирует заявление Помпео пресс-офис Государственного департамента США.

Он подчеркнул, что, поскольку конфликт в Сирии угрожает миру и безопасности в Иордании, США помогут королевству защитить собственные границы.

Глава американской дипломатии также очертил цели США в Сирии. По его словам, это поражение ИГИЛ; безопасная доставка гуманитарной помощи; деэскалация насилия; сдерживание (сирийского режима – ред.) в применении химического оружия; поддержание политического решения конфликта.

"Мы остаемся в полной мере сторонниками договоренностям о прекращении огня в юго-западной Сирии. Соединенные Штаты решительно поддерживают усилия ООН в Женеве для прекращения этого конфликта", - заявил госсекретарь США.

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Все по теме:

Новости мира, Госсекретарь США, ИГИЛ, Королевство Иордании, Майк Помпео, ООН, Сирия, США.
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