Силы США уходят из Ирака

Прекращение работы штаба Командования сухопутного компонента объединенных сил в Ираке означает сворачивание масштабной кампании коалиции во главе с США против террористической группировки "ИГИЛ" в этой стране.

Об этом официально заявили в Объединенном командовании коалиционных сил в понедельник, сообщает корреспондент.

"Штаб-квартира Командования сухопутного компонента объединенных сил прекратила работу сегодня во время церемонии в Багдаде, что означает завершение основных боевых операций против ИГИЛ в Ираке", - отмечается в документе.

Штаб был ответственным за планирование и проведение сухопутных операций коалиции в поддержку иракских сил безопасности в рамках кампании противостояния ИГИЛ в Ираке. Это позволило освободить более 4,5 млн. граждан этой страны, которые пребывали на подконтрольной исламистам территории.

Американский военный контингент в Ираке насчитывал около 5 тыс. военных, которые принимали участие в борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ". После сворачивания боевых операций, сухопутный компонент США продолжит оставаться в Ираке, однако его окончательная численность не сообщается.