Президент США Трамп назвал места, где может встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп официально назвал по крайней мере два варианта, которые рассматриваются как места проведения запланированной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, включая Сингапур и Демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями.

Об этом он заявил в понедельник во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии в Белом доме.

"Мы рассматриваем разные страны, включая Сингапур и мы также говорим о возможность (проведения встречи – ред.) в Демилитаризованной зоне (ДМЗ)", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что его "интригует" возможность провести переговоры в Доме мира в ДМЗ, где состоялась недавняя встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. "Но я думаю, что некоторым людям не нравится эта идея, однако другим – очень нравится", - отметил президент.

Вместе с тем, он выразил уверенность в успешности предстоящих переговоров. "Я думаю, что саммит состоится, и по моему личному мнению, он будет успешным. Но мы увидим, что произойдет", - заявил глава Белого дома. По его словам, это событие "имеет шанс стать большим".

Как сообщалось, ранее в понедельник президент Трамп разместил на своем твиттере сообщение, что встречу можно было бы провести в Доме мира. Про другие места, рассматриваемых администрацией США, на официальном уровне не сообщалось.