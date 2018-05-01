Маккейн: Это мой последний срок

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей книге "Неукротимая волна" заявил, что больше не будет участвовать в выборах в Конгресс США.

Об этом передает CNN.

"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом до нынешнего лета, но диагноз (4-я стадия рака) достаточно грубо убедил меня в этом", - написал Маккейн.

Летом прошлого года Маккейну диагностировали опухоль головного мозга. Последние несколько месяцев сенатор проходил курс физиотерапии для восстановления побочные эффекты лечения рака.

Джон Маккейн является сенатором от штата Аризона с 1987 года. В 2000 году проиграл на партийных выборах Джорджу Бушу-младшему, затем президентские в 2008 году - Бараку Обаме.