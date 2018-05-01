https://telegraf.com.ua/files/2018/05/p_53961985-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4039040-makkeyn-eto-moy-posledniy-srok.html
Маккейн: Это мой последний срок
Новости мира: Джон Маккейн заявил, что больше не будет участвовать в выборах.
Сенатор-республиканец Джон Маккейн в своей книге "Неукротимая волна" заявил, что больше не будет участвовать в выборах в Конгресс США.
Об этом передает CNN.
"Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом до нынешнего лета, но диагноз (4-я стадия рака) достаточно грубо убедил меня в этом", - написал Маккейн.
Летом прошлого года Маккейну диагностировали опухоль головного мозга. Последние несколько месяцев сенатор проходил курс физиотерапии для восстановления побочные эффекты лечения рака.
Джон Маккейн является сенатором от штата Аризона с 1987 года. В 2000 году проиграл на партийных выборах Джорджу Бушу-младшему, затем президентские в 2008 году - Бараку Обаме.
Telegraf.com.ua