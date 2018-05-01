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Помпео о ядерном соглашении с Ираном: Оно было построено на лжи

Майк Помпео
14:24 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Секретные документы по Ирану показывают, что ядерное соглашение "построено на лжи".

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что ядерное соглашение с Ираном, подписанное в 2015 году, "было построено на лжи".

Об этом говорится в заявлении Помпео на сайте Госдепа по поводу обнародования Израилем секретных документов по ядерной программе Тегерана.

"В течение многих лет иранский режим настаивал на том, что его ядерная программа была мирной. Документы, полученные Израилем из Ирана, не вызывают никаких сомнений в том, что иранский режим не говорил правду. Я лично просмотрел много иранских файлов. Наша разведка анализирует десятки тысяч страниц и переводит их с фарси. Эта аналитическая работа будет продолжаться много месяцев. Мы оцениваем, что документы, которые мы рассмотрели, являются настоящими", - говорится в заявлении.

По словам Помпео, документы свидетельствуют о том, что в Иране уже несколько лет существует тайная программа ядерного оружия, и Тегеран стремился создать системы снабжения ядерного оружия и ракет.

"Иран скрывал огромный ядерный архив от мира и от МАГАТЭ - до сегодня. В течение многих лет Иран имел много возможностей передать свои файлы международным инспекторам МАГАТЭ и признать свое ядерное оружие. Вместо этого они много раз обманывали МАГАТЭ. Это означает, что соглашение не было построено на основании добросовестности или прозрачности. Оно было построено на лжи в Иране ", - заявил госсекретарь.

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Новости мира, Израиль, Иран, Майк Помпео, Секретные документы, США, Ядерное соглашение с Ираном.
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