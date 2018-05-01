Искусственный интеллект будет тренировать солдат США

Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий Армии США создали систему искусственного интеллекта, которая позволяет солдатам тренировать внимательность, память и рациональность.

Об этом пишет EurekAlert.

Технология искусственного интеллекта станет частью системы обучения солдат, которая позволит бойцам объединять и обрабатывать информацию из различных сражений в разных местах планеты. Помимо этого, нейросеть сможет быть не только обучающим элементом, но и советником во время боя — с ее помощью можно избегать статистических ошибок или типичных для времени года и ландшафта недочетов.

Ученые использовали программируемые вентильные матрицы — микрочипы для создания искусственного интеллекта. Это позволит встраивать их в военную технику и боевые костюмы солдат, а также снизит энергопотребление в 10 раз.

Искусственный интеллект в армии используется не только для обучения солдат, но и роботов. Исследователи из лаборатории армии США и Техасского университета в Остине разработали алгоритм, призванный научить роботов выполнять задания, взаимодействуя с инструктором-человеком.