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Искусственный интеллект будет тренировать солдат США

Искусственный интеллект будет тренировать солдат США
23:37 Вт, 1 Май 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Благодаря искусственному интеллекту время тренировки бойцов сократилось в 13 раз.

Ученые из университета Южной Калифорнии и лабораторий Армии США создали систему искусственного интеллекта, которая позволяет солдатам тренировать внимательность, память и рациональность.

Об этом пишет EurekAlert.

Технология искусственного интеллекта станет частью системы обучения солдат, которая позволит бойцам объединять и обрабатывать информацию из различных сражений в разных местах планеты. Помимо этого, нейросеть сможет быть не только обучающим элементом, но и советником во время боя — с ее помощью можно избегать статистических ошибок или типичных для времени года и ландшафта недочетов. 

Ученые использовали программируемые вентильные матрицы — микрочипы для создания искусственного интеллекта. Это позволит встраивать их в военную технику и боевые костюмы солдат, а также снизит энергопотребление в 10 раз.

Искусственный интеллект в армии используется не только для обучения солдат, но и роботов. Исследователи из лаборатории армии США и Техасского университета в Остине разработали алгоритм, призванный научить роботов выполнять задания, взаимодействуя с инструктором-человеком.

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Все по теме:

Новости мира, Армия будущего, Армия США, Искусственный интеллект, Нейросеть, Обучение.
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