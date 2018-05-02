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Минфин США назначил "дедлайн" на расторжение бизнеса с РФ

Минфин США
07:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: 112.ua

Новости мира: Минфин США дал еще месяц инвесторам на расторжение бизнеса с компаниями из России.

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлил на один месяц срок, который предоставлялся инвесторам для прекращения бизнес-операций с рядом российских компаний, в том числе En+ Group, GAS Group и RUSAL.

Об этом говорится в официально обнародованном во вторник Генеральной лицензии 13а, передает.

В документе, в частности, сказано, что срок для прекращения бизнес-деятельности, а также избавление от активов российских компаний En+ Group, GAS Group и United Company RUSAL PLC продолжается до полуночи 6 июня 2018 года. Ранее он истекал 7 мая этого года.

Кроме того, в этом же документе фигурируют компании "Иркутскэнерго", автомобильный завод ГАЗ и Rusal Designates Activity Company, которые не были указаны в предыдущей лицензии, что вышла 6 апреля под номером 13.

В документах также отмечается, что ограничения вводятся в связи с санкциями, введенными против России за ее агрессию против Украины.

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Новости мира, OFAC, Минфин США, Россия, Санкции РФ, США.
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