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Трампу угрожают иском в суд по "российскому делу"

Дональд Трамп
07:36 Сегодня Телеграф
112.ua

Новости мира: Спецпрокурор США Мюллер пригрозил Трампу повесткой в суд, если он проигнорирует 40 вопросов о его связях с Россией.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, пригрозил президенту США Дональду Трампу, если он откажется дать ответ на 40 предоставленные в рамках расследования вопросы. Об этом сообщает The Washington Post.

"Адвокаты Трампа настаивали на том, что он не обязан беседовать с федеральными следователями. Но Мюллер ответил, что у него есть другой вариант, если Трамп отказывается: он выдаст ему повестку на слушания перед большим жюри присяжных", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпрокурор Мюллер направил президенту Трампу 40 вопросов о его связях с Россией. В них фигурируют Джеймс Коми, Майкл Флинн, Пол Манафорт и зять Трампа.

В ответ Трамп назвал вопросы "позорными", а расследование выдуманным и фальшивым.

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Новости мира, Вмешательство в выборы, Дональд Трамп, Иск на Трампа, Роберт Мюллер, Российское дело, Россия, РФ, США.
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