Трампу угрожают иском в суд по "российскому делу"

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, пригрозил президенту США Дональду Трампу, если он откажется дать ответ на 40 предоставленные в рамках расследования вопросы. Об этом сообщает The Washington Post.

"Адвокаты Трампа настаивали на том, что он не обязан беседовать с федеральными следователями. Но Мюллер ответил, что у него есть другой вариант, если Трамп отказывается: он выдаст ему повестку на слушания перед большим жюри присяжных", - говорится в сообщении.

Напомним, спецпрокурор Мюллер направил президенту Трампу 40 вопросов о его связях с Россией. В них фигурируют Джеймс Коми, Майкл Флинн, Пол Манафорт и зять Трампа.

В ответ Трамп назвал вопросы "позорными", а расследование выдуманным и фальшивым.