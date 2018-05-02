Трамп не определился с посещением посольства в Иерусалиме
Новости мира: Трамп может посетить Иерусалим на церемонии открытия посольства США, которая пройдет 14 мая.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что возможно посетит Иерусалим на церемонии открытия посольства США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Возможно я посещу Иерусалим, но я еще не уверен", - сказал Трамп.
Ожидается, что посольство откроется 14 мая на временном участке, затем переедет на постоянное место, которое еще строится.
Также недавно Трамп заявил, что с нетерпением ждет переноса американского посольства в Иерусалим.
Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве. Решение возмутило палестинцев, приведя к массовым беспорядкам, а также получило критику со стороны мирового сообщества. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.