Трамп не определился с посещением посольства в Иерусалиме

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что возможно посетит Иерусалим на церемонии открытия посольства США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Возможно я посещу Иерусалим, но я еще не уверен", - сказал Трамп.

Ожидается, что посольство откроется 14 мая на временном участке, затем переедет на постоянное место, которое еще строится.

Также недавно Трамп заявил, что с нетерпением ждет переноса американского посольства в Иерусалим.

Напомним, 6 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и заявил о намерении перенести в этот город посольство США, которое до сих пор находилось в Тель-Авиве. Решение возмутило палестинцев, приведя к массовым беспорядкам, а также получило критику со стороны мирового сообщества. 21 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает государства не признавать Иерусалим столицей Израиля.