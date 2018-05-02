В США разбился военный самолет

Авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США, произошла в среду в районе города Саванна, штат Джорджия.

Об этом сообщило центральное американское информационное агентство Reuters.

"Транспортный самолет Национальной гвардии США C-130 попал в катастрофу в среду недалеко от международного аэропорта Саванны, штат Джорджия", - говорится в сообщении.

На телевизионных кадрах с места инцидента видно черные тучи густого дыма, а также автомобили пожарно-спасательной службы, которые прибывают к самолету.

В Нацгвардии США подтвердили, что потеряли транспортный самолет С-130 Hercules в штате Джорджия. В то же время, пресс-секретарь военного ведомства не уточнил количество персонала, находившегося на борту в момент падения, заметив, что сейчас этот вопрос уточняется.

По информации местного агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации, военный самолет упал в околицах города Саванна. Однако при этом не сообщается, пострадали ли от авиакатастрофы люди и инфраструктура в этом районе.

Местные СМИ сообщают, что самолет принадлежал к 165-у авиакрыла Национальной гвардии в Саванне.