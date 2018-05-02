Новый госсекретарь США Помпео принес присягу

Государственный секретарь США Майк Помпео в среду принял участие в торжественной процедуре приведения его к присяге на посту государственного секретаря, где присутствовали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс.

Церемония, которая состоялась в Государственном департаменте США, транслировалась в прямом эфире.

"Этот день является свидетельством твоего исключительного мастерства, Майк, мастерства и преданности службе, что было доказано в течение всей жизни", - отметил глава Белого дома, поздравляя Майка Помпео с назначением.

Трамп также назвал нового госсекретаря "настоящим американским патриотом". При этом он выделил успехи Помпео в должности главы ЦРУ, которую тот занимал до прихода в Госдеп. Президент также выразил уверенность, что Помпео достигнет выдающихся успехов и в должности главного дипломата страны.

Непосредственное участие в приведении к присяге нового госсекретаря принял вице-президент США Майк Пенс. Он зачитывал текст, который повторял Помпео с поднятой, по традиции, правой рукой.

Новый государственный секретарь США пообещал приложить усилия, чтобы сделать Америку "более безопасной и процветающей". Среди главных задач в своей должности, Помпео очертил решение проблем в Сирии, Северной Корее, разрешение иранского ядерного вопроса, а также вопросов, "связанных с Россией и ее актами агрессии".

Как сообщалось, Майк Помпео был формально приведен к присяге в прошлый четверг, в день утверждения его в должности Сенатом и президентом США. На фото, обнародованном офисом спикера Госдепартамента США, Помпео свидетельствовал перед судьей в окружении своей супруги и сына.

Спустя несколько часов после этого он отправился в свое первое зарубежное турне, во время которого принял участие в министерской встрече НАТО и осуществил важные визиты в несколько стран Ближнего Востока.