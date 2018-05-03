Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Группа из 18 конгрессменов-республиканцев формально номинировала кандидатуру нынешнего президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира за его вклад в прекращение войны на Корейском полуострове.

Письмо-обращение Нобелевского комитета обнародовано на официальной странице конгрессмена Люка Мессера.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесение мира в регион", - отмечается в документе.

Как аргументировали законодатели, с самого начала президент Трамп "неутомимо работал над тем, чтобы применить максимальное давление на Северную Корею с целью пресечения ее незаконной программы вооружений и создание мира в этом регионе".

При этом подчеркивается, что администрация США "успешно объединила международное сообщество", в том числе, чтобы применить одни из самых мощных санкций в истории против северокорейского режима.

Письмо адресовано председателю Нобелевского комитета в Норвегии Берит Рейс-Андерсен. Все 18 членов Конгресса представляют Республиканскую партию Соединенных Штатов.