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В США призвали не забывать о нарушениях прав человека в КНДР

Госдеп США
05:40 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: В течение более 60 лет люди в Северной Корее живут с грубыми нарушениями прав человека практически во всех аспектах жизни.

Параллельно с подготовкой к встрече президента США и лидера Северной Кореи, официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи со злоупотреблениями в сфере прав человека в этой изолированной стране.

Соответствующее заявление распространил в среду Государственный департамент США.

"Мы не должны забывать о миллионах северных корейцев, которые продолжают страдать от одного из самых репрессивных и жестоких правительств в мире.", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве США.

Кроме 100 тыс. заключенных граждан, а также членов семей и детей обвиняемых, северные корейцы "практически полностью" ограничены властями страны в получении прав и свобод. Тех, кто пытается бежать из этого гнетущей среды, ловят, мучают или убивают, подчеркнули в Вашингтоне.

"Мы продолжаем быть серьезно обеспокоенными и глубоко озабоченными в связи с этими злоупотреблениями. Вместе с максимальной кампанией давления мы и в дальнейшем будем требовать привлечь к ответственности тех, кто причастен к этому", - отметили в Государственном департаменте США.

Кроме того, в ведомстве пообещали продолжить усилия по расширению доступа к независимой информации граждан этой изолированной страны, чтобы каждый день предоставлять людям в Северной Корее "реалистичную картиной внешнего мира".

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Новости мира, Госдеп США, Ким Чен Ын, КНДР, Нарушения прав человека, США.
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