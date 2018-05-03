В США разбился транспортный самолет: есть жертвы

Все девять членов экипажа стали жертвами крушения в минувшую среду транспортного самолета C-130, приписанного к воздушной национальной гвардии Пуэрто-Рико, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Самолет упал на скоростную автомагистраль №21 в штате Джорджия практически сразу после взлета.

"Это чудо, что самолет не задел ни одну машину, ни одно строение", - цитирует агентство представителя местного шерифа.

Генерал-адъютант национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьера сообщил, что разбившийся самолет был построен 60 лет назад.

"Самолеты, которыми мы располагаем в Пуэрто-Рико - и это не новость - самые старые во всей нацгвардии", - признал генерал. Всего в распоряжении пуэрториканский нацгвардии пять самолетов того же типа, два из них не используются, поскольку нуждаются в ремонте, отметил он.