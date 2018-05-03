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Ким Чен Ын освободит троих американских заключенных
Новости мира: Один из юристов Дональда Трампа заявил, что Пхеньян сегодня отпустит троих американских заключенных.
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отпустить трех американцев, осужденных в Северной Корее.
Об этом в четверг в интервью "Fox & Friends" заявил член группы юристов Трампа Руди Джулиани, передает CNN.
"Мы достаточно поразили Ким Чен Ына, чтобы он освободил трех заключенных сегодня", - сказал Джулиани.
Ранее сообщалось, что трое граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в гостиницу под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-ом.
Как известно, в мае или в начале июня должен состояться саммит лидеров КНДР и США.
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