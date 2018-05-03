Ким Чен Ын освободит троих американских заключенных

Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отпустить трех американцев, осужденных в Северной Корее.

Об этом в четверг в интервью "Fox & Friends" заявил член группы юристов Трампа Руди Джулиани, передает CNN.

"Мы достаточно поразили Ким Чен Ына, чтобы он освободил трех заключенных сегодня", - сказал Джулиани.

Ранее сообщалось, что трое граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в гостиницу под Пхеньяном. Все они - американцы корейского происхождения. Пастор Ким Дон Чхоль был задержан в 2005 году, преподаватель ВУЗа в Пхеньяне Тони Ким и его коллега Ким Хак Сон - в 2017-ом.

Как известно, в мае или в начале июня должен состояться саммит лидеров КНДР и США.