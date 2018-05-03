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Маккейн обдумывает вариант кибератаки на Россию

Джон Маккейн
20:22 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: США должны обдумать кибератаку против России, чтобы наказать Владимира Путина.

США должны обдумать возможность проведения кибератаки в ответ на вмешательство России в выборы в США.

Об этом в своей книге "Неугомонная волна" (Restless Wave) написал сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает DefenseNews.

"Считаю, если Путина не заставить пожалеть о своем решении, он будет возвращаться на место преступления снова и снова", - считает Маккейн.

Маккейн утверждает, что он видел так называемое "Досье Стила" - исследование бывшего британского шпиона, которое заявляет о возможных связях Трампа с Россией. Он также считает неэффективным подход главы Белого дома Дональда Трампа "Америка прежде всего" и считает, что это лишь усугубляет ошибки президента Обамы.

"Чтобы Путин глубоко пожалел о своем нападении на основы нашей демократии – свободные и справедливые выборы – мы должны серьезно рассмотреть возможность ответа тем же оружием, которое он использовал. У нас также есть кибервозможности. Их нужно использовать, чтобы вытащить на свет огромные масштабы коррупции и другую неудобную для Путина информацию. Время для Америки перейти в наступление в информационной войне против России", - добавил Маккейн.

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Новости мира, Вмешательство в выборы США, Выборы США, Россия, США.
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