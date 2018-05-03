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Пентагон запретил продажу смартфонов Huawei и ZTE на военных базах США

Huawei и ZTE
19:17 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: из открытых источников

Новости мира: Военнослужащим не запрещается покупать смартфоны Huawei и ZTE в других магазинах, но им стоит "иметь в виду риски для безопасности".

Пентагон принял решение запретить продажи продукции китайских компаний Huawei и ZTE на американских военных базах по всему миру. Речь идет о торговых точках на военных объектах или вблизи военных объектов в США и за рубежом, которые обслуживают американских солдат и моряков. Запрет касается смартфонов, модемов для мобильного интернета и других продуктов для мобильной связи.

В Пентагоне опасаются, что Huawei и ZTE могут сотрудничать с властями Китая, которые, в свою очередь, с помощью смартфонов могут отслеживать перемещения военных. В результате в Поднебесной могут выяснить информацию об операциях американских военных, которые используют китайские гаджеты.

"Устройства Huawei и ZTE могут представлять неприменимый риск для личного состава, данных и операций министерства. В свете этой информации нецелесообразно продолжать их продажу в магазинах министерства", — подытожил представитель Пентагона Дейв Истберн.

Кстати, в прошлом году на военных базах было продано 2400 устройств Huawei и ZTE.

В администрации президента Дональда Трампа хотят добиться принятия законопроекта, который ограничивает поставки в США телекоммуникационного оборудования из Китая. В первую очередь, проект закона нацелен на Huawei и ZTE, которые уже давно находятся в поле зрения американских властей.

Именно эти компании подозреваются в шпионаже для Китая, а недавно в отношении ZTE ввели санкции за нарушение торгового эмбарго с Ираном и КНДР. Напомним, в течение 7 лет производитель не сможет закупать американские комплектующие для своей продукции. В отношении Huawei проводят такое же расследование.

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Новости мира, Huawei, ZTE, Китай, Пентагон, Смартфоны, США.
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