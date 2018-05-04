В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп сохраняет готовность провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, однако на сегодня эти планы не определены.

Об этом заявила в четверг в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Пока ничего не определено", - отметила официальный представитель администрации президента США в ответ на вопросы журналистов.

В то же время, Сандрес напомнила, что следующий "большой саммит", в котором примет участие глава Белого дома, "вряд ли состоится до встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном". Она также подчеркнула, что глава Белого дома "открыт для встречи" с российским президентом.

Как сообщалось, 20 марта Дональд Трамп имел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах. Стороны также обсудили возможность проведения следующей встречи, правда конкретных инициатив относительно даты и места проведения не высказывалось.

После этого, 6 апреля Соединенные Штаты ввели мощный пакет санкций против России, который в Москве охарактеризовали как ухудшение американо-российского диалога, который и так находится на одном из самых низких уровней.