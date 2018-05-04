Трамп распорядился снизить численность войск США в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант снижения численности американского военного персонала на территории Южной Кореи, сообщила New York Times.

Указание о "подготовке вариантов снижения численности американских войск в Южной Корее" президент дал Пентагону в преддверье намеченной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отмечает издание.

Оно пишет, что численность воинского персонала США в Южной Корее "не будет предметом торга" в ходе встречи, однако в случае подписания мирного договора между двумя странами отпадет надобность в содержании там 20 тыс. американских военных.