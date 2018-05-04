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Госдеп обеспокоен решением Турции купить российские С-400

С-400
08:19 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: США высказались против закупки Турцией российских комплексов С-400.

Государственный департамент США подчеркнул свою обеспокоенность в связи с намерениями турецкого правительства закупить российские системы противовоздушной обороны С-400.

Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науерт, передает корреспондент.

"Мы имеем серьезные опасения относительно возможного приобретения Турцией систем (российского производства – ред.) С-400", - отметила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она подчеркнула, что Турция, будучи членом НАТО и в соответствии с Североатлантическим договором, должна делать закупки только совместимого с другими партнерами по НАТО оружия и другого оборудования.

"Мы не считаем это (российские комплексы С-400 – ред.) совместимым. Однако, мы, очевидно, имеем прочные торговые отношения в сфере обороны с правительством Турции, и мы продолжим высказывать нашу обеспокоенность в отношении любых запланированных закупок", - отметила пресс-секретарь Госдепа.

Она также признала, что эта продажа частично попадает под действие закона CAATSA (Акт противодействия противникам Америки путем введения санкций – ред.) Однако, по ее словам, основная причина беспокойства – это несовместимость комплексов производства РФ с другими системами вооружения НАТО.

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Новости мира, Госдеп США, РФ, С-400, США, Турция, Хизер Науэрт.
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