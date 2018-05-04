На Гавайях началось извержение вулкана после сотни землетрясений (Видео)

На Гавайях из-за угрозы извержения вулкана Килауэа власть призвала тысячи людей покинуть свои дома. В сети публикуют фото и видео, на которых зафиксирована лава, вытекающая из кратера вулкана. Об этом сообщает AFP. По информации CNN, причиной пробуждения вулкана стали сотни землетрясений на Гавайях, которые потрясли восточную часть Большого острова. В местной службе гражданской обороны сообщили, что эвакуации подлежат жители поселка Леилани-Эстейтс, границ которого достигли потоки лавы вулкана. Отмечается, что около 10 тысяч человек могут покинуть свои дома во время эвакуации. Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известном как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Также Килауэа считается местом обитания Пеле – гавайской богини вулканов.