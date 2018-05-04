Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 04.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Украины отмечает важность диалога с Турцией и Азербайджаном
МИД Украины отмечает важность диалога с Турцией и Азербайджаном
Новости: Больницы Украины получили бюджетные лекарства
Больницы Украины получили бюджетные лекарства
Новости: "Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
"Динамо" попытается повлиять на результат матча "Шахтер" - "Заря"
Новости: Исследователи обнаружили "выключатель" страха в мозге мышей
Исследователи обнаружили "выключатель" страха в мозге мышей
X

"Белые каски" в Сирии больше не финансируются Госдепом США

"Белые каски"
09:14 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: Организация сообщает, что без американского финансирования способна просуществовать около двух месяцев.

Госдепартамент США отказался от финансирования волонтерской организации "Белые каски", действующей в Сирии. Об этом сообщает CBS News.

Согласно данным канала, бюджет организации на треть состоял из средств, предоставленных США. На данный момент финансирование из Вашингтона прекратилось. Вместе с тем источники CBS подчеркивают, что решение не окончательное и в будущем может измениться.

Официального сообщения о прекращении финансирования "Белые каски" не получали, однако, утверждают сирийские источники CBS, деньги на счета организации больше не поступают. Волонтеры сообщают, что у них есть план действий, который позволит продолжить работу в течение месяца или двух, однако долгосрочные перспективы пока что не определены.

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни," - заявил представитель организации.

На данный момент Вашингтон разыскивает альтернативные источники финансирования сирийских гуманитарных проектов. При этом отмечается, что США рассчитывает привлечь союзников к этой работе.

"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - волонтерская организация, действующая на контролируемых повстанцами территориях Сирии. Основные направления деятельности организации - поисково-спасательные работы после бомбардировок, медицинская эвакуация, эвакуация гражданских из опасных зон и обеспечение функционирования основных служб.

Организация состоит из более 3 тысяч добровольцев, работающих в районах Алеппо, Идлиба, Латакии, Хамы, Хомса, Дамаска и Даары. Представители организации утверждают, что за период с 2014 года по апрель 2018 года они оказали помощь более 114 тысячам гражданских. При этом за тот же период 204 добровольца организации погибли при проведении спасательных миссий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Белые каски, Госдеп США, Сирия, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

В США призвали не забывать о нарушениях прав человека в КНДР Помпео: РФ столкнулась с реальными последствиями своих действий Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Последние новости

Лондон планирует противодействовать Москве на международном уровне "Зальцбург" - "Марсель": обзор полуфинального матча Лиги Европы (Видео) Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
Сегодня читают
01 Экс-одноклубник Сергея Реброва объявил о завершении карьеры футболиста
02 Бразильский футболист отказал "Барселоне" ради "Шахтера"
03 Лучший бомбардир "Шахтера" подписал контракт с "Бешикташем" - СМИ
04 Вратарь в Чехии сломал штангу ворот во время игры (Видео)
05 Атлетико - Арсенал 1:0: события матча (Видео)
Новости сегодня
09:17 Британская певица Дуа Липа выступит в Киеве
09:12 Официальный курс валют на 4 мая от НБУ: доллар немного подорожал
09:04 Британская поп-певица откроет финал Лиги чемпионов в Киеве
09:00 Сеул опровергает снижение численности армии США в Корее
08:53 На Гавайях началось извержение вулкана после сотни землетрясений (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС
Глава ЕП выступил за создание единой армии ЕС
Новости: В США испытали мощнейшую ядерную бомбу
В США испытали мощнейшую ядерную бомбу
Новости: Земан: "Новичок" производился в Чехии
Земан: "Новичок" производился в Чехии
Новости: Рецепт дня: пряный горячий тост "Капрезе"
Рецепт дня: пряный горячий тост "Капрезе"
Добавить комментарий
0