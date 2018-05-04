"Белые каски" в Сирии больше не финансируются Госдепом США

Госдепартамент США отказался от финансирования волонтерской организации "Белые каски", действующей в Сирии. Об этом сообщает CBS News.

Согласно данным канала, бюджет организации на треть состоял из средств, предоставленных США. На данный момент финансирование из Вашингтона прекратилось. Вместе с тем источники CBS подчеркивают, что решение не окончательное и в будущем может измениться.

Официального сообщения о прекращении финансирования "Белые каски" не получали, однако, утверждают сирийские источники CBS, деньги на счета организации больше не поступают. Волонтеры сообщают, что у них есть план действий, который позволит продолжить работу в течение месяца или двух, однако долгосрочные перспективы пока что не определены.

"Это очень тревожное развитие событий. В конечном итоге, это негативно скажется на возможности гуманитарных работников спасать жизни," - заявил представитель организации.

На данный момент Вашингтон разыскивает альтернативные источники финансирования сирийских гуманитарных проектов. При этом отмечается, что США рассчитывает привлечь союзников к этой работе.

"Белые каски", также известные как "Сирийская гражданская оборона" - волонтерская организация, действующая на контролируемых повстанцами территориях Сирии. Основные направления деятельности организации - поисково-спасательные работы после бомбардировок, медицинская эвакуация, эвакуация гражданских из опасных зон и обеспечение функционирования основных служб.

Организация состоит из более 3 тысяч добровольцев, работающих в районах Алеппо, Идлиба, Латакии, Хамы, Хомса, Дамаска и Даары. Представители организации утверждают, что за период с 2014 года по апрель 2018 года они оказали помощь более 114 тысячам гражданских. При этом за тот же период 204 добровольца организации погибли при проведении спасательных миссий.