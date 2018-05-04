Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место

Дата и место проведения саммита американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына определены, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".

"У нас есть дата, у нас есть место", - приводит агентство слова президента США.

Однако Д.Трамп не уточнил, где именно и когда состоится встреча.

Ранее сообщалось, что саммит был запланирован на конец мая - начало июня. Среди возможных место проведения СМИ перечисляли Монголию, Сингапур, а также российские Хабаровск и Владивосток.