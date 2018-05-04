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Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место

Дональд Трамп
17:40 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Дональд Трамп заявляет, что согласовал дату и место встречи с Ким Чен Ыном.

Дата и место проведения саммита американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына определены, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".

"У нас есть дата, у нас есть место", - приводит агентство слова президента США.

Однако Д.Трамп не уточнил, где именно и когда состоится встреча.

В Белом доме заявили о готовности Трампа встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что саммит был запланирован на конец мая - начало июня. Среди возможных место проведения СМИ перечисляли Монголию, Сингапур, а также российские Хабаровск и Владивосток.

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Новости мира, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, США.
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