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Трамп о встречи с Ким Чен Ыном: У нас есть дата и место
17:40 Сегодня Телеграф
Новости мира: Дональд Трамп заявляет, что согласовал дату и место встречи с Ким Чен Ыном.
Дата и место проведения саммита американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына определены, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".
"У нас есть дата, у нас есть место", - приводит агентство слова президента США.
Однако Д.Трамп не уточнил, где именно и когда состоится встреча.
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Ранее сообщалось, что саммит был запланирован на конец мая - начало июня. Среди возможных место проведения СМИ перечисляли Монголию, Сингапур, а также российские Хабаровск и Владивосток.
Telegraf.com.ua