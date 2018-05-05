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На Гавайях произошло землетрясение магнитудой почти 7 баллов по шкале Рихтера

Гавайи
05:27 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В пятницу, 4 мая на Гавайях возле города Пахоа начал извергаться вулкан Килауэа.

Национальная геологическая служба США сообщает, что на Гавайях произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр стихии находился в 17 километрах от Большого острова Гавайев.

Об этом пишет "Новое время".

Землетрясение стало самым мощным с 1975 года, когда примерно в той же области зафиксировали природный катаклизм магнитудой 7,1.

Телеканал CNN сообщает, что землетрясение спровоцировал шторм в море, однако угрозы цунами нет.

Местные власти решили эвакуировать около 10 тысяч жителей общины Пуна, так как лава затекает в жилые кварталы. Об эвакуации местное население предупреждали всю неделю, поскольку не знали, когда именно активизируется вулкан.

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Новости мира, Гавайи, Землетрясение, мир, Стихии, США.
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