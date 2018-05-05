В США "с неба" посыпались доллары (Видео)

Вблизи Индианаполиса в американском штате Индиана из инкассаторского автомобиля во время движения выпали деньги. Сначала об этом сообщили очевидцы в соцсетях, впоследствии полиция штата обнародовала официальное объяснение относительно инцидента. Сумма наличности, которая высыпалась из машины, достигает около $600 тысяч. Правоохранители пояснили, что во время движения автомобиля у него отворилась дверь, и на дорогу выпали мешки с деньгами. При падении некоторые мешки разорвались, и по шоссе разлетелись тысячи долларов. Как пишет CBS4Indy, деньги на дороге привлекли внимание участников движения. Многие из водителей оставив свое авто и начали собирать разбросанные купюры. Сообщается, что кое-кто подбирал и уцелевшие мешки. Однако, полицейские, прибывшие на место заставили вернуть деньги. Полиция объяснила, что все, кто собирал деньги после аварии инкассаторской машины, будут обвинены в краже и призвала вернуть наличные.