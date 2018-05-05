США восстанавливает Второй флот из-за действий РФ в мире

Военно-морской флот США восстанавливает свой Второй флот, ответственный за северный Атлантический океан, почти через семь лет после его расформирования, из-за агрессивного поведения России в мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Второй флот будет осуществлять оперативные и административные полномочия с назначением судов, самолетов и десантов на восточном и в северном побережье Атлантического океана", - заявил главкома американского флота адмирал Джон Ричардсон.

По его словам, стратегия национальной обороны США дает понять, "что мы вернулись в эпоху соревнования сверхгосударств, поскольку сфера безопасности продолжает становиться все более сложной и ставит перед нами все больше вызовов".

Как сообщили чиновники, команда, которая будет базироваться в Норфолке, штат Вирджиния, сначала будет состоять из 15 сотрудников и в конечном итоге вырастет до более чем 200 человек.

Как известно, Второй флот был расформирован в 2011 году по соображениям экономии и организационной структуры. Однако, как пишет агентство, с того времени Россия стала настойчивее и начала демонстрировали свою военную силу в конфликтах, как, например, в Украине и Сирии, а напряженность между Вашингтоном и Москвой усилилась.