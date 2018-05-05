https://telegraf.com.ua/files/2018/05/kpvv31121125-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/4046885-v-ssha-poteryali-oruzheynyiy-plutoniy-239.html
В США "потеряли" оружейный плутоний-239
Новости мира: Скорее всего, потерянный плутоний уже утилизировали, однако исключить угрозу от пропажи пока не могут.
Согласно заявлению Комиссии по ядерному регулированию США из Государственного университета Айдахо пропал 1 грамм оружейного плутония-239 .Об этом сообщает Live Science.
В заявлении сообщается, что последний учет ядерного вещества в университете проводился в 2004 году, а после данные о нем были удалены, поэтому нельзя исключать вероятность, что плутоний не утерян физически, просто произошла ошибка в документах.
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