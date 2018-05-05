В США "потеряли" оружейный плутоний-239

Согласно заявлению Комиссии по ядерному регулированию США из Государственного университета Айдахо пропал 1 грамм оружейного плутония-239 .Об этом сообщает Live Science.

В заявлении сообщается, что последний учет ядерного вещества в университете проводился в 2004 году, а после данные о нем были удалены, поэтому нельзя исключать вероятность, что плутоний не утерян физически, просто произошла ошибка в документах.