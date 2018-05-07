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Изменилось вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Ким Чен Ын
08:40 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в Сингапуре в середине июня.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo daily.

Дипломатические источники газеты, цитируя советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, отметили, что возможность проведения саммита в Сингапуре "значительно увеличилась", после решения Трампа встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме уже в мае.

Трамп заявил на выходных, что обе стороны согласовали дату и место проведения саммита. Как известно, ранее в США рассматривали Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита.

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Новости мира, Встреча Трампа и Ким Чен Ына, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Сингапур, США.
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