Изменилось вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в Сингапуре в середине июня.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo daily.

Дипломатические источники газеты, цитируя советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, отметили, что возможность проведения саммита в Сингапуре "значительно увеличилась", после решения Трампа встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме уже в мае.

Трамп заявил на выходных, что обе стороны согласовали дату и место проведения саммита. Как известно, ранее в США рассматривали Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита.