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Изменилось вероятное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
08:40 Сегодня Телеграф
Новости мира: Исторический саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, вероятно, встретятся в Сингапуре в середине июня.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo daily.
Дипломатические источники газеты, цитируя советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, отметили, что возможность проведения саммита в Сингапуре "значительно увеличилась", после решения Трампа встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме уже в мае.
Трамп заявил на выходных, что обе стороны согласовали дату и место проведения саммита. Как известно, ранее в США рассматривали Швейцарию как наиболее подходящее место для проведения саммита.
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