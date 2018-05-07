Чемпионат мира по хоккею 2018

Новости США

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 07.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Как украинцы относятся к вступлению в ЕС и НАТО
Новости: Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Всемирный банк: Стоимость земли в Украине может вырасти втрое
Новости: Усик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве
Усик поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов в Киеве
Новости: Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
Евровидение 2018: где смотреть первый полуфинал конкурса
X

В США ребенок вышел из комы, когда родители согласились на донорство его органов

Трентон Мак Кинли
16:36 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости мира: В США мальчик неожиданно вышел из комы, когда родители подписали согласие на посмертное донорство его органов.

В США 13-летний мальчик вышел из комы, когда родители уже подписали согласие на посмертное донорство его органов Трентон Мак Кинли (Trenton McKinley) из штата Алабама попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад: небольшой прицеп для трейлера, в котором он сидел, перевернулся и ударил ребенка по голове.

Доктора заявили, что мальчик "никогда не станет снова нормальным", пишет Fox News.

Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка, "поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения".

После этих слов родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям. Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно начал дышать, встал с кровати и смог общаться, используя сложные предложения.

Сейчас у мальчика каждый день случаются припадки, и он страдает от головных болей. Юный американец верит, что побывал в раю: "Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Алабама, Донорство, Кома, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Илон Маск решил производить конфеты На Гавайях из-за извержения вулкана эвакуировали более 1700 человек Джорджа Буша-старшего выписали из больницы

Последние новости

Милан - Ювентус: прогноз букмекеров на финал Кубка Италии 2018 Рианна рассказала об отношениях со своим молодым человеком Аваков: Бочковский главой ГСЧС не будет
Сегодня читают
01 О каких проблемах организма может рассказать цвет и запах мочи
02 Леоненко: в Германии Вернидуб уже бы сидел в тюрьме
03 Бывшая жена Потапа заинтриговала новым проектом группы MOZGI (Видео)
04 Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
05 Климатолог: В мае в Киеве была "июльская" жара
Новости сегодня
17:26 В Румынии украинцы попали в ДТП
17:15 Алена Шоптенко показала, как готовится к рождению ребенка
17:15 Уморительные комиксы, которые заставят вас посмеяться от души
17:09 Озорник Гюндоган сочно потроллил Зинченко
17:00 Самые невероятные кинотеатры в мире (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Командование ООС предупреждает о провокациях 9 мая
Новости: Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Путин выдвинул кандидата на пост премьера РФ
Новости: Встреча с Меркель, Макроном и Туском: Порошенко собирается в Германию
Порошенко 9 мая встретится с Меркель и Макроном
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.04 - 6.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Добавить комментарий
0