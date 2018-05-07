Трамп не поедет в Иерусалим

Американскую официальную делегацию, которая посетит Израиль по случаю открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, говорится в документе, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

В состав делегации также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

На открытие посольства в Иерусалиме приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер.

Согласно пресс-релизу Белого дома, Дональд Трамп не посетит церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

В декабре 2017 года президент США заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.