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Трамп не поедет в Иерусалим

Дональд Трамп
23:12 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Трампа нет в списке делегации США по случаю открытия посольства в Иерусалиме, опубликованном Белым домом.

Американскую официальную делегацию, которая посетит Израиль по случаю открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан, говорится в документе, распространенном в понедельник пресс-службой Белого дома.

В состав делегации также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

На открытие посольства в Иерусалиме приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер.

Согласно пресс-релизу Белого дома, Дональд Трамп не посетит церемонию открытия американского посольства в Иерусалиме.

В декабре 2017 года президент США заявил о решении Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Новости мира, Джон Салливан, Дональд Трамп, Иерусалим, Израиль, Открытие посольства.
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