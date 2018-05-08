США ввели санкции против 20 компаний Венесуэлы за наркотрафик
Новости мира: Гражданам США "в и за пределами страны" запрещаются любые сделки связанные с этими компаниями.
США добавили в санкционный список трех граждан и 20 компаний Венесуэлы за причастность к наркотрафику.
Об этом сообщает 112 со ссылкой на пресс-службу Минфина США.
"Системная коррупция и крах верховенства закона являются определяющими чертами правительства Венесуэлы. Мы будем отказывать коррумпированным чиновникам венесуэльского режима в доступе к финансовой системе США, работая с международными партнерами, чтобы поддержать венесуэльский народ на пути к восстановлению демократии и возвращению к процветанию", - говорится в сообщении.
Министерство запрещает все сделки со стороны американских лиц, которые связаны с каким-либо имуществом или интересами в собственности заблокированных компаний.
Санкции спровоцировала деятельность венесуэльца Педро Луиса Мартина Оливареса как "крупного иностранного торговца наркотиками".