США ввели санкции против 20 компаний Венесуэлы за наркотрафик

США добавили в санкционный список трех граждан и 20 компаний Венесуэлы за причастность к наркотрафику.

Об этом сообщает 112 со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

"Системная коррупция и крах верховенства закона являются определяющими чертами правительства Венесуэлы. Мы будем отказывать коррумпированным чиновникам венесуэльского режима в доступе к финансовой системе США, работая с международными партнерами, чтобы поддержать венесуэльский народ на пути к восстановлению демократии и возвращению к процветанию", - говорится в сообщении.

Министерство запрещает все сделки со стороны американских лиц, которые связаны с каким-либо имуществом или интересами в собственности заблокированных компаний.

Санкции спровоцировала деятельность венесуэльца Педро Луиса Мартина Оливареса как "крупного иностранного торговца наркотиками".