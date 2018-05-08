Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям

В Розовом саду Белого дома первая леди США Мелания Трамп заявила о начале компании "Будь лучшим" (Be best), направленной на развитие здорового образа жизни, правильного использования соцсетей и на борьбу со злоупотреблением опиоидами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на BBC.

"Мелания Трамп сказала, что в качестве первой леди она будет уделять повышенное внимание проектам, посвященным детскому развитию: в спектре от помощи младенцам, пострадавшим от опиоидов, которые употребляют их родители, до усилий, направленных на защиту детей от опасных сторон интернета", - говорится в сообщении.

"Когда дети с самого раннего возраста будут получать навык правильного поведения в интернете, можно будет использовать социальные сети продуктивно, и они будут приносить пользу", - сказала Мелания Трамп.

Во время мероприятия президент США Дональд Трамп сидел в первом ряду. В конце он также выступил и "вернулся в Белый дом с супругой, держась за руки".