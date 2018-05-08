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Генпрокурор Нью-Йорка ушел в отставку после обвинений в насилии над женщинами

Эрик Шнайдерман
10:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман объявил об отставке после обвинений в насилии по отношению к женщинам.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман объявил о решении уйти в отставку спустя несколько часов после публикации статьи, в которой его бывшие подруги обвинили его в насилии, сообщает во вторник Си-Эн-Би-Си.

"За последние несколько часов против меня были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительным образом отвергаю. Несмотря на то, что эти обвинения не связаны с моей профессиональной деятельностью и этикой, они помешают мне в работе на руководящей должности в это трудное время. Поэтому я ухожу в отставку с поста с завершением рабочего дня 8 мая 2018 года", - говорится в заявлении Э.Шнайдермана.

В ночь на вторник американский журнал "Нью-Йоркер" опубликовал статью, в которой четыре женщины, состоявшие с ним ранее в романтических отношениях, обвинили Э.Шнайдермана в применении к ним физического насилия.

Э.Шнайдерман отрицает насилие со своей стороны по отношению к женщинам. Американские СМИ отмечают, что Э.Шнайдерман часто занимался защитой прав женщин, когда занимался частной адвокатской практикой.

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Новости мира, Генпрокурор Нью-Йорка, Нью-Йорк, Эрик Шнайдерман.
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